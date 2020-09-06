الجيش اليمني يعلن تحرير "مساحات واسعة" شمالي البلاد

اليمن/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، في الساعات الأولى من الأحد، أن قواته نجحت في تحرير "مساحات استراتيجية واسعة" في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للقائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة (تضم عدة محافظات بينها الجوف) اللواء الركن أمين الوائلي، وفق ما نقل المركز الإعلامي للجيش في بيان.

وقال الوائلي، إن "أفراد الجيش مسنودين بالمقاومة، تمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية شرقي مدينة الحزم عاصمة الجوف".

وأوضح أن بين تلك المناطق "جبل عرفان، وقرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهناديه، وجبال الصبايغ وعدد من المواقع المحيطة بها"

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وأكد القائد العسكري أن المعارك "أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد حيث تم تدمير 3 عربات و7 آليات قتالية".

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به المسؤول العسكري اليمني.



ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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