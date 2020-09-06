تفجير رتل إمدادات للتحالف الدولي شمال غربي بغداد

بغداد/علي جواد / الخليج 365



قال مصدر أمني عراقي، الأحد، إن تفجيرا استهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي شمال غربي العاصمة في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وقال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق السريع الرابط بين منطقتي البياع والشعلة، شمال غربي بغداد في ساعة متأخرة من ليلة السبت".

ولفت أن العبوة استهدفت "رتلا لإحدى شركات النقل المتعاقدة مع التحالف الدولي".

وأوضح البيان أن "الانفجار تسبب بإصابة أحد عناصر الشرطة ضمن القوة الأمنية المرافقة للرتل".

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والخميس الماضي، قال الجيش العراقي إن قواته اعتقلت شخصين مشتبها بهما بالمسؤولية وراء تفجير أستهدف رتل امدادات التحالف الدولي بين محافظتي ذي قار والمثنى.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الدفاع العراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق السريع في محافظة بابل (جنوب) استهدف رتلا لاحدى شركات النقل المتعاقدة مع التحالف الدولي ، ما أدى إلى إصابة مدني.

وباتت مثل هذه الهجمات متكررة منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.