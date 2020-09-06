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وأضاف الصحيفة أن ذلك يأتي "بسبب تأثر المملكة الأردنية بموجة حارة استثنائية لم يسبق لها مثيل لمثل هذا الوقت من العام".
وكانت مدنية الإحساء السعودية حققت في أغسطس/ أب الماضي أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ"، وقال موقع قناة العربية"، إن درجة الحرارة في مدينة الأحساء شرقي المملكة وصلت إلى 50 درجة.
وأشار الموقع إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر في سابقة استثنائية... مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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