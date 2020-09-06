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في سابقة استثنائية... مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

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© REUTERS / 2012 D3D Ice Age, LLC

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إنه "بعد اكتمال تسجيل درجات الحرارة العظمى لليوم السبت 5/9/2020، فقد سجلت مدينة العقبة أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأضية، بواقع 48.5 درجة مئوية متجاوزة بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية وخاصة أنها احتلت، يوم الجمعة، ثاني أعلى درجة حرارة في الكرة الأرضية.

وأضاف الصحيفة أن ذلك يأتي "بسبب تأثر المملكة الأردنية بموجة حارة استثنائية لم يسبق لها مثيل لمثل هذا الوقت من العام".

وكانت مدنية الإحساء حققت في أغسطس/ أب الماضي أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ"، وقال موقع قناة العربية"، إن درجة الحرارة في مدينة الأحساء شرقي المملكة وصلت إلى 50 درجة.

وأشار الموقع إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.

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