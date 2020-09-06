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وأكد أن "العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وعتاد، فضلا عن إلقاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب".
وأضاف أن "انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة، جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون"، مؤكدا "أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتا امنيا بسبب السلاح غير المنضبط".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يؤكد فرض القانون في المحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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