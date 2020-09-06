شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..رياح فى السعودية وشديد الحرارة بالبحرين والكويت ومعتدل بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وفى الامارات طقس صحوا بوجه عام ، وفى البحرين حارا ورطبا، والعظمى في الكويت 43 أما في سلطنة عمان الكبرى 36 .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة). فى حين تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-41 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، مثيرة للغبار.. و حركة الرياح ..جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 38 كم س أحيانا.

و يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:47 والمد الثانى عند 03:36 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثانى عند الساعة 21:36 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:43 و المد الثانى عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثانى عند الساعة 06:06 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 29 65 20 دبــى 41 30 70 25 الشارقة 42 26 65 30 عجمان 40 30 70 25 أم القيوين 41 25 75 25 رأس الخيمة 38 29 70 20 الفجيرة 36 30 80 35 العين 42 29 55 15 ليوا 45 25 75 20 الرويس 43 27 80 25 السلع 41 27 75 30 دلما 37 32 85 45 طنب الكبرى 36 31 80 50 طنب الصغرى 36 31 80 50 أبو موسى 36 32 80 45 .

Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10عقد، وتصل من 10 الى 15 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج: من قدم الى 3 اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 25 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 43 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .ليلًا

مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

سلطنة عمان

يكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 27°م وهي مشابهة لليلة أمس.