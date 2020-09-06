الصحة الكويتية تؤكد الوضع الوبائى لفيروس كورونا "مستقر"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الفريق المركزي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بوزارة الصحة الكويتية الدكتور هاشم الهاشمي أن الوضع الوبائي المجتمعي مستقر حالياً، موضحا أن نسبة إشغال أسرة مرضى (كورونا) في العناية المركزة، لا تتجاوز 17%، في حين بلغت نسبة إشغال الأجنحة 20%.

وأضاف الهاشمي - في تصريح صحفي - أن "الصحة الكويتية" ستعتمد مع بداية فصل الشتاء، بروتوكولاً علمياً مستجداً مستمداً من توصيات منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتضمن دخول المرضى أقسام الطوارئ في المستشفيات؛ لمنع انتشار العدوى بين المراجعين والطواقم الطبية؛ حيث يعتمد البروتوكول الجديد على فصل مرضى (كورونا) عن غيرهم، وإدخالهم غرف عزل، مع إجراء مسحات لهم.

وأكد استعداد "الصحة الكويتية" لأي موجة ثانية من الجائحة، متوقعاً ألا تحدث هذه الموجة، استناداً إلى أن فصل الشتاء مرّ على الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، دون حدوث زيادات في حالات الإصابة بالفيروس، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة طلبت جهازاً جديداً يمكنه إعطاء نتيجة مسحة (كورونا) خلال 15 دقيقة فقط.

Advertisements

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بوزارة الصحة الكويتية، اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح الخاص بالفيروس؛ وذلك بعد المفاضلة بين عدة شركات؛ حيث ستقوم تلك الشركات بتوريد ما لا يقل عن 3.2 مليون جرعة لنحو مليون و600 ألف شخص، بواقع جرعتين للشخص الواحد.

وخاطبت وزارة الصحة الكويتية الجهات الرقابية بالكويت؛ للنظر في الموافقة على التعاقد مع تلك الشركات من عدمها، بشرط ألا يتم توريد اللقاح، إلا بعد نجاح فاعليته واعتماده من قبل المنظمات الطبية العالمية.

