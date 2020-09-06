شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ 142 يومًا.. إصابات «كورونا» تنخفض بالمملكة لأقل من 800 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت الإحصاءات اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد انخفاضاً إلى ما دون 800 إصابة، أمس السبت،، لأول مرة منذ 142 يوماً.

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ووفقاً لإحصاء وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 319.932 حالة، من بينها 20.041 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1.470 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 295.842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4.049 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 92.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.2%، فيما نسبة الحالات الحرجة 0.459%.

فيما تم إجراء 50.010 فحوصات مخبرية دقيقة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجماليها إلى 5.364.471 فحصا مخبريا حتى الآن.