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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تطرح 6 منتجات تقنية جديدة
الأحد 6 سبتمبر 2020
الخليج 365
تستعد شركة ”هواوي“ الصينية لإزاحة الستار عن 6 أجهزة جديدة في 10 أيلول/سبتمبر المقبل، وتتضمن سماعتين وساعتين ذكيتين وجهازي كمبيوتر محمول.
وتطلق ”هواوي“ FreeLace Pro أحدث سماعة بلوتوث، تمتلك تصميما حول الرقبة وتوفر إلغاء نشط مزدوج للضوضاء وشحنا سريعا USB-C.
كما ستطلق الشركة ساعة Huawei Watch GT2 Pro بتصميم ذكي تمامًا مثل Huawei Watch Fit الرسمية بالفعل.
ومن المقرر أن تكشف عن نوعين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من MateBook، بعد أن تم طرح جهاز Huawei Mate Book X Pro 2020 منذ فترة، وفي وقت سابق من هذا العام أيضًا طرحت الشركة جهاز MateBook D و MateBook 13 الجديدين، لذلك ليس من الواضح ما هي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي سيتم الكشف عنها.
وسيكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة المكونات الموجودة داخل منتجات ”هواوي“ الجديدة التي ستصدر قريبًا، حيث نجح الحظر الأمريكي في منع بعض عملياتها؛ نتيجة لذلك تم التأكيد على أن سلسلة Mate 40 القادمة هي آخر جهاز رائد يتضمن معالج Kirin.
ومن المتوقع أن تتعاون ”هواوي“ مع MediaTek لتزويدها بالشرائح، إلا أنه ما زالت تنتظر الأخيرة الحصول على إذن من الولايات المتحدة لتجنب المشكلات في المستقبل.
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