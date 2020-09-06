شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الجزائر يرأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه " يرأس الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى اليوم الأحد الاجتماع الدورى لمجلس الوزراء"، مضيفا أن هذا الاجتماع الذى سيعقد بمقر رئاسة الجمهورية سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستورى والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان".

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وكان الرئيس تبون قد قرر الشهر الماضى إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية فى الأول من نوفمبر المقبل، وهو ما يستلزم عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطني) لإقرارها قبل الاستفتاء.

وأعدت تلك التعديلات لجنة من الخبراء القانونين شكلها الرئيس تبون برئاسة الخبير القانونى أحمد لعرابة، وانتهت من عملها فى مارس الماضي، وتسببت أزمة فيروس كورونا فى تأجيل عرضها للنقاش المجتمعى الذى تم فى يونيو الماضي.