أطلقت وزارة الثقافة مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية برعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود والتي بدأت أعمالها من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020م، وتأتي هذه المبادرة من بين الكثير من المبادرات التي تحظى بدعم قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله، وعلى إثر ذلك أنشأت وزارة الثقافة منصة مخصصة لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي من خلالها فتحت باب المشاركة والترشيحات في كافة المجالات الإبداعية في القطاع الثقافي السعودي متضمنة 14 جائزة ثقافية، كما تستعرض في منصتها أهداف المبادرة وركائزها وفئاتها معززةً بدورها إنتاجنا الثقافي ومشجعة مجتمعنا بجميع فئاته للمشاركة في نشر هذه الثقافة وإظهار تنوعها ومتانتها وجمالها على مستوى الشعوب والثقافات وفي كافة المجالات الثقافية والفنية، مسلطةً الضوء على ثقافتنا السعودية وهويتنا الوطنية وعلى أولئك المبدعين والمثقفين والمفكرين الذين رسخوا هذه الثقافة وصنعوا لها من عقولهم ثوبًا زاهيًا لها يحمل في تفاصيله زينة من جميع جهاتها الأربع لتحافظ على جمالها المكتسب من تاريخها وطبيعية أرضها.

بقلم

راكان العازب