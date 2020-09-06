عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانية عمرها 19 عاما وعقلها 10 أشهر.. تستخدم السكاتة حتى الآن

الأحد 6 سبتمبر 2020

الخليج 365

حيرت حالة نادرة لشابة بريطانية تدعى "دايسس راينس" الأطباء، حيث توقف نمو عقلها ذهنيا عند عمر 10 أشهر رغم نمو جسدها بشكل كامل ووصولها لسن الـ19 عاما.



وقالت "آني" والدة الفتاة المقيمة في مدينة "كارديف" بمقاطعة ويلز غربي بريطانيا: "أعتني بابنتي كطفلة رضيعة، أنا من يطعمها في كل الأوقات وألبسها الحفاظات وأسقيها الحليب".

Advertisements

وأشارت إلى أنها لا تزال تعتمد على "سكاتة الفم" معظم الوقت وتمتلك الكثير من الدمى، موضحة أن حالة ابنتها لا تزال تثير ذهول الأطباء فشلوا حتى الآن في إيجاد تفسير لها وكأن "الزمن تجمد عندها وهي في سن 10 أشهر"، وفقا لصحيفة "ميرور البريطانية".

وأضافت: "لا أزال أعتني بها كأنها طفلة طوال 19 سنة ولا يزال الأطباء عاجزين عن تشخيص حالتها باستثناء أنها تتعرض أحيانا لنوبات صرع".

وأكدت أن أسرتها لا تزال تبحث عن أجوبة عن حالتها في المستشفيات البريطانية وفي الخارج، مشيرة إلى أن "حالة دايسي أعجزت جميع الأطباء الذين عاينوها وأثارت حيرتهم وذهولهم ودهشتهم".