شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وحدات من الجيش الصومالى العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال هجوم الارهابيين على إقليم " شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وأضاف بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عملية الاعتقال جرت خلال مواجهات بين الجيش والعناصر الإرهابية بإقليم شبيلى السفلى ، حيث تم صد هجومهم على الإقليم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وكان الجيش الصومالى قد أزال خلال اليومين الماضيين ألغام أرضية زرعتها حركة الشباب فى قرية شبيلو جنوب شرقى البلاد.