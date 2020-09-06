شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وحدات من الجيش الصومالى العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال هجوم الارهابيين على إقليم " شبيلى السفلى جنوب البلاد.
وأضاف بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عملية الاعتقال جرت خلال مواجهات بين الجيش والعناصر الإرهابية بإقليم شبيلى السفلى ، حيث تم صد هجومهم على الإقليم وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وكان الجيش الصومالى قد أزال خلال اليومين الماضيين ألغام أرضية زرعتها حركة الشباب فى قرية شبيلو جنوب شرقى البلاد.
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