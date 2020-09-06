شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار اشتعال النيران فى محمية الشوح بريف اللاذقية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الأحد، باستمرار اشتعال النيران فى محمية الشوح بمنطقة بريف اللاذقية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مراسلها قوله: "ما زالت النيران تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة صلنفة فى ريف اللاذقية الشمالى بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء".

فى السياق، قالت الوكالة إن عناصر الإطفاء وآليات مديرية الزراعة باللاذقية تمكنوا من إخماد الحريق الذى اندلع اليوم فى الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة وتجرى عمليات تبريد للموقع منعاً لتجدد الحريق".

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ونقلت "سانا" عن قائد فوج إطفاء اللاذقية قوله إن الحريق الذى لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع فى الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة حيث بذل عناصر الإطفاء جهودا كبيرة للسيطرة عليه والحيلولة دون اتساعه وتم إخماده".

وتشهد سوريا ارتفاعا فى درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة أعلى من المعدل، الأمر الذى ساهم بحدوث عدد من الحرائق الكبيرة فى عدة مناطق فى اللاذقية وحماة وحمص.



النيران تلتهم محمية الشوح بسوريا



النيران تلتهم محمية الشوح بسوريا



النيران تلتهم محمية الشوح بسوريا