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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا في مصر.. تراجعت الإصابات واستمرت الوفيات على حالها الأحد 6 سبتمبر 2020 الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء السبت، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى اليوم.

Advertisements وأوضح البيان اليومي للوزارة أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 16 حالة جديدة. وسجلت مصر الجمعة 157 إصابة جديدة، مقابل 16 وفاة أيضا. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، 99712 حالة من ضمنهم الـ77208 حالات التي تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

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