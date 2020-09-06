عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك يدفع للمستخدمين مقابل إغلاق حساباتهم

الأحد 6 سبتمبر 2020

الخليج 365

يدرس فيسبوك Facebook تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية وكجزء من تلك الدراسة، سيدفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين مقابل إلغاء تنشيط حساباتهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020.



إليزابيث دوسكين، مراسلة صحيفة واشنطن بوست، نشرت لإشعار من فيسبوك يستفسر منها عن المبلغ الذي ترغب فيه مقابل إغلاق حساباتها على إنستجرام وفيسبوك.

ويشير الإشعار إلى أن الحساب سيصبح غير مفعل بدءًا من أواخر سبتمبر/ أيلول لمدة أسبوع أو 6 أسابيع، وللمشاركة يجب على المستخدمين عدم الوصول إلى الأنظمة الأساسية خلال ذلك الوقت.

ويطالب الجزء الثاني من الإشعار، المستخدمين بتحديد سعر الدفع ، بدءًا من 10 دولارات في الأسبوع إلى 20 دولارًا في الأسبوع.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة فيسبوك أنها دخلت في شراكة مع باحثين خارجيين لدراسة تأثير منتجات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على المجتمع خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقا لـ aitnews.

وتتوقع فيسبوك أن يشترك نحو 200 إلى 400 ألف مستخدم في المشروع، وبمجرد الاشتراك، ستتمكن الشركة من معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتها، من ضمنها فيسبوك وإنستجرام.

وأوضحت فيسبوك في إحدى التدوينات: نحتاج إلى المزيد من البحث الموضوعي والنزيه والقائم على التجربة للاستمرار في تضخيم كل ما هو جيد للديمقراطية على منصات التواصل الاجتماعي، والتخفيف من ما هو ليس كذلك.

وأضافت “نعلن لهذا السبب عن شراكة بحثية جديدة لفهم تأثير فيسبوك وإنستجرام بشكل أفضل على المواقف والسلوكيات السياسية الرئيسية خلال انتخابات الولايات المتحدة 2020”.

وعلى الصعيد الخارجي، يقود المشروع الأستاذان تاليا ستراود (Talia Stroud) وجوشوا تاكر (Joshua Tucker)، وهما أكاديميان مستقلان يعملان كرؤساء لجان العلوم الاجتماعية الأولى، واختار الأستاذان 15 باحثًا إضافيًا للتعاون في هذا الجهد، بناءً على خبرتهم.