القراءة.. مذاق جديد للعالم في الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: نجاة الفارس

يؤكد عدد من الكتاب والمثقفين أن الذائقة الأدبية هي نقطة التماس ما بين المبدع والمتلقي، ولو عدنا إلى مناهجنا ومقرراتنا في الوطن العربي إجمالاً، لوجدناها تقتصر على ما يتواءم والتوجهات التربوية، من دون التركيز على تنمية تلك الذائقة التي تبدو كأنها كائن حقيقي يتطور ويحتاج إلى أوكسجين من خلال الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى.

يقول الروائي حارب الظاهري: الذائقة الأدبية هي نقطة وصل ما بين المبدع والمتلقي، وليس كل ما يكتب يعبر بالإبداع نحو ضفاف المتلقي، وليس كل ما يتجلى من صور أدبية يعبر عن كتابات الرضى والقبول لديه، وقبل إرضاء المتلقي بصفاته المتعددة لا بد للكاتب أن يطور ملكاته، قراءة وتجريبا، وهذا فن بحد ذاته، فالكاتب لا يجيز العمل إلا بعد أن يطرحه على المتخصصين والأغزر إنتاجاً منه، وهو طبعاً لا يضع هذه الذائقة أمامه حين يكتب ولا يلتفت إلى المتلقي، وما يشعر به، لكن مع الوقت تفضي بالكاتب لأن يبحث عن ذائقة مشتركة مع المتلقي.





تعثر الجيل الجديد



د. الناقد والأكاديمي محمد عيسى الحوارني، يقول: في الحديث عن الذائقة الأدبية لا بد من الوقوف على أطراف العملية الأدبية ذاتها، ممثلة في الكاتب والنص الأدبي، والقارئ، والعلاقة التكاملية بين هذه الأطراف لتشكيل الذائقة الأدبية والارتقاء بها، فالأديب الجيد يحرص على شحن عواطف وانفعالات المتلقي عبر اكتمال عناصر العمل الأدبي، وتغليفها بجماليات تترك أثراً لديه. إن الذائقة تتشكل مدفوعة بالرغبة والتجربة، وليس بالضرورة أن نتفق على ذائقة واحدة، وكذا العمل الأدبي، فعلى الأديب أن يسعى إلى استقطاب القراء عبر جماليات نصوصه، وملامستها شغاف القلوب، وهذا ما يجعلنا نتفق بالمجمل على جماليات نص ونرفض غيره، أما النص فهو لوحة لغوية جمالية يتسامق فيها الخيال وتحدوها العواطف والانفعالات، وهو بذلك يشكل عالم الذائقة ومنبتها، ونماءها، فكلما كان مطواعاً مستثيراً للفكر والعاطفة، كانت الذائقة أكثر استجابة له. المتلقي هو مدار حديث الجميع عند التحدث عن الذائقة، فإن حاسة التذوق الأدبي لديه منوطة بعوامل منغرسة فيه، فإما أن يتعهدها بالرعاية، وإما أن يمر عنها عرضاً، ويبقى الدور الأكبر على الغارس الذي يجب أن يتعهد رعايتها حتى تستقر وتنمو ذاتياً، وربما يكون من أهم العوامل في تنمية الذوق الأدبي واللغوي هو الدربة عبر مراحل التعليم المبكر، وخلالها تنمو ذائقة القراءة وتثرى بالنصوص، بيد أن المشكلة في تعثر الذائقة الأدبية لدى هذا الجيل عموماً، تكمن في دور المدرسة التي تقدم التربوي على الأدبي.

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نمو مطرد



ويوضح الروائي سعيد البادي أن الذائقة موجودة أصلاً لدى الإنسان بشكل فطري، لكنها مرتبطة بالوعي، تنمو باتساع الثقافة والمعرفة، واستخدام اللغة والقراءة والإطلاع، واهتمامات الفرد في تطوير ذائقته، فالمسألة مرتبطة بالوعي الذي يشكل الذائقة لدى الفرد والذي يعمل على تدريب الحواس لبلوغ درجة الوعي الحقيقي القادر على تشكيل الذائقة.فعليك أن تطور حواسك التي تشكل بدورها تنامياً فعلياً في تحسين الذائقة أولاً، وأساس أرضية الذائقة هنا هي امتلاك مفاتيح المعرفة وهو ما يجعلنا نعرف كيف نتذوق، والقراءة هي سبيلنا للمعرفة، فالذائقة تتسع بحسب مدى تعاطينا مع الثقافات الأخرى، وقد تبدو الذائقة كأنها كائن حقيقي يتطور، ويحتاج إلى أوكسجين.ولا شك في أن البيئة لها تأثير في صياغة الذائقة، فعلى سبيل المثال كانت البلاغة قديماً مرتبطة باستخدام الاستعارة والمحسنات اللغوية البديعة التي قد نراها الآن تثقل النص الأدبي، وقد لا تستشعره ذائقتنا المعاصرة المتأثرة أصلاً بالتكنولوجيا وعصر السرعة.



حب وشغف



القاصة والروائية فاطمة المزروعي، تقول: ما الذي يجعلنا نشعر بالمتعة لقراءة نص معين، أو تفضيل كتب معينة، أو حتى كاتب معين؟ إنه الحس الجمالي بمتعة النص الأدبي وتفرد أسلوبه وطرحه وتقنياته، والذائقة الأدبية لا تختلف عن تذوق الطعام والإحساس به ورائحته، ولا عن اختيار الملابس والمكياج والأكسسوارات، وغيرها من الجماليات التي نحتاجها في حياتنا اليومية، فالمتذوق يستخدم حواسه التي تساعده في الاختبار والانتقاء بحذر، لذلك فالكاتب، أو حتى القارئ المتمرس يفهم أن هذه الذائقة لا تظل مكانها تماماً، إنما تتحسن بالمعرفة والقراءة واختيار الكتب المتميزة والاستفادة من خبرات الآخرين، ومن تجاربهم العظيمة، فالكاتب مع الوقت يعرف ذائقته ويعرف ما يريد من معرفة وتواصل وعمق إنساني، فالذائقة مثل الكائن الحقيقي يحتاج إلى العناية والاهتمام ولن يتطور إلا بالوعي والثقافة والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى والتعرف إليها، ‎ولا تتوقف الذائقة عند حدود مكان أو وقت معين، أو جنس أدبي، فالقراءة في تجارب الآخرين والاطلاع عليها والتزود منها واختيار النصوص الأدبية المتفردة، تفتح قلوبنا وعقولنا على العالم.