سوريا… استمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بريف اللاذقية (صور)

ونقلت وكالة "سانا" عن مراسلها قوله: "ما زالت النيران تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة صلنفة في ريف اللاذقية الشمالي بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء".

في السياق، قالت الوكالة إن عناصر الإطفاء وآليات مديرية الزراعة باللاذقية تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع اليوم في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة وتجرى عمليات تبريد للموقع منعاً لتجدد الحريق".

ونقلت "سانا" عن قائد فوج إطفاء اللاذقية قوله إن الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة حيث بذل عناصر الإطفاء جهودا كبيرة للسيطرة عليه والحيلولة دون اتساعه وتم إخماده".

وتشهد سوريا ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم بحدوث عدد من الحرائق الكبيرة في عدة مناطق في اللاذقية وحماة وحمص.