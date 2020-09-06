شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر عددا من المواقع شرقى مدينة الحزم بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الجيش اليمنى، مسنودة برجال القبائل، فى تحرير عدد من المواقع شرقى مدينة الحزم بمحافظة الجوف بعد هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيات الحوثية، المدعومة إيرانيا.

ووفقا لموقع (سبتمبر نت) اليمني، فقد شنت قوات الجيش اليمنى - مسنودة برجال القبائل - هجومًا واسعًا على مواقع المليشيات تمكنت خلاله من تحرير مواقع قرن الكدادي، وجبل عرفان، والاقتراب من قرية بئر المرازيق، وقطع خطوط الإمداد لمليشيا لحوثى الإنقلابية فى جبهتى النضود، والعلم.

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وأشار إلى أن المواجهات، التى رافقتها سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات المليشيا المتمردة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات الحوثية.