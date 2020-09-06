تركيا تصعّد شرق المتوسط وتنقل دبابات إلى حدود اليونان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، إن الجيش التركي نقل دبابات عدة في اتجاه الحدود مع اليونان، فيما حذرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية من أن الضعف الأوروبي يغذي عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يدفع منطقة شرق المتوسط لحافة الحرب.

وهذا التصعيد المستفز من أردوغان، تجاه اليونان من شأنه تعميق التوتر في المنطقة وتنذر بالانزلاق إلى نزاع مسلح مع اليونان وقبرص، ويأتي في أعقاب الإعلان التركي عن إجراء مناورة عسكرية، اليوم الأحد، شرق المتوسط.

وقالت صحف تركية إن جيش أردوغان بدأ في نقل تشكيلات من المدرعات والدبابات من حدودها مع سوريا إلى حدودها مع اليونان، وذلك مع تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا على خلفية الانتهاكات التركية المتكررة لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية.

وقال موقع «تركيا الآن»: «إن قافلتين منفصلتين من الدبابات التابعة للجيش التركي، انطلقت من منطقتي ريحانية وكوملو في مدينة هاتاي على الحدود السورية، إلى أدرنة المواجهة للحدود اليونانية».

وأوضح الموقع أن القافلتين تشتملان على شاحنات محملة بما يقرب من 40 دبابة، وقد عبرت جميعها المنطقة الحدودية مع سوريا بعد ظهر أمس، ومن المتوقع أن يتم شحن القافلة من ميناء الإسكندرونة إلى أدرنة بالقطار.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته، أمس، أن المناورات العسكرية التي ستجرى اليوم، تحمل اسم «عاصفة المتوسط» ستستمر من 6 إلى 10 من سبتمبر الجاري في شمالي قبرص.

وستشارك في المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية وقوات تابعة لشمال قبرص التي لا تعترف بها أي دولة في العالم باستثناء أنقرة.

من جهة أخرى، حذرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية من أن الضعف الأوروبي يغذي عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يدفع منطقة شرق المتوسط لحافة الحرب.

ورأت المجلة الأمريكية أن ما جعل هذا الموقف ممكناً هو ضعف الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم قدرته على العمل بالإجماع حتى عندما تتعرض دولة عضو لمواجهة من جانب دولة مجاورة معادية، لافتة إلى أن أردوغان تعلم أن استخدام القوة يؤتي ثماره ما لم يكن الجانب الآخر مستعداً للرد بقوة أكبر.

وأوضحت أن أردوغان، يشعر بضعف القوى الأخرى في المنطقة، خاصة الاتحاد الأوروبي، ويريد توسيع نطاق نفوذ بلاده على حساب الدول الأخرى في المتوسط، التي بدون دعم الولايات المتحدة، ستكون قليلة الحيلة إلى حد كبير. وأشارت «ناشيونال إنترست»، إلى الاتفاق البحري الذي وقعه مع حكومة الوفاق الليبية لتحديد المناطق الاقتصادية، والذي تجاهل تماماً حقوق قبرص واليونان، في حين تعتبر الأخيرة حليفاً لتركيا بالناتو.

وقالت إن أردوغان وسع نطاق النهج العدواني الذي استخدمه في سوريا والعراق ضد الأكراد إلى البحر المتوسط؛ حيث أرسل جنوده إلى ليبيا، ويدعم كفة حكومة الوفاق الخاضعة لسيطرة جماعة «الإخوان».

وأوضحت المجلة، أن البلدين (اليونان وقبرص) تهددهما محاولات تركيا لضم مساحات من المتوسط إلى المياه التركية، وتستخدم أنقرة هذا الاتفاق المريب لإضفاء طابع الشرعي على عمليات استكشاف الطاقة في مناطق تعتبر مياهاً اقتصادية تابعة لليونان وقبرص (وكالات)