4 ملايين إصابة في الهند.. وكوريا الجنوبية تعكس المنحنى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت إصابات فيروس كورونا في الهند أربعة ملايين بعد زيادة قياسية أمس السبت، لتصبح ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت 86432 إصابة جديدة وهو رقم قياسي للإصابات اليومية على مستوى العالم. وزادت الإصابات في أنحاء البلد بما في ذلك العاصمة نيودلهي وولايتا كارناتاكا ومهاراشترا الكبيرتان.

تأتي القفزة في حالات الإصابة التي تجاوزت الأربعة ملايين حالة بعد 13 يوماً فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة، في تسارع حاد للإصابات مقارنة مع مدة تتجاوز 100 يوم قبل تسجيل المليون حالة السابقة.



كما سجل العراق عدداً قياسياً من حالات الإصابة الجديدة منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي بالبلاد قد لا يكون قادراً على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات.

في المقابل، سجلت كوريا الجنوبية 168 حالة إصابة جديدة، وهو أقل عدد يسجل في يوم واحد منذ ثلاثة أسابيع بعد تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة موجة عدوى ثانية. وقال وزير الصحة باك نونج-هو خلال اجتماع اليوم السبت «الأعداد مستمرة في التناقص بالفعل لكن من السابق لأوانه أن نستكين». يجيء ذلك فيما أظهر أحدث إحصاء أن أكثر من 26.58 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و215995 حالة إصابة.

من جانبه، دعا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إلى الاستمرار في توخي اليقظة متوقعاً دخول أعداد أكبر من المصابين إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات خلال الأسبوعين المقبلين، لكنه استبعد أن تكون هناك حاجة لفرض إجراءات جديدة للعزل العام في أنحاء البلاد، وقال لتلفزيون (بي.اف.ام) إن فرنسا لديها عدة طرق أخرى لمحاربة الفيروس بما في ذلك إجراء الفحوص. وقال «لا يمكن أن أتصور فرض إجراءات جديدة للعزل العام».

وأوقفت الشرطة الأسترالية عشرات المتظاهرين ضد القيود المفروضة لاحتواء الوباء في عدة مدن في البلاد. وتمت الدعوة للتجمع غير القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب جماعات تؤمن بنظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتدعو إلى إنهاء إجراءات الاحتواء.

دشنت النمسا نظاماً جديداً لتقييم مستوى خطورة وانتشار الفيروس بجميع المدن والمناطق لتوحيد الإجراءات الاحترازية بحسب مستوى كل التصنيف. ويشبه النظام الديناميكي الجديد تحذيرات إشارة المرور، حيث يشير اللون الأخضر إلى عدم وجود خطورة في منطقة معينة، والأصفر إلى مستوى خطورة متوسط، ويحذر البرتقالي من خطورة مرتفعة، فيما يشير الأحمر إلى مستوى شديد الخطورة، وتم الاتفاق على تنفيذ إجراءات احترازية معينة مع كل لون.

ومع إطلاق النظام الجديد، الذي يتم تقييم مستوياته أسبوعياً، صنفت لجنة مكافحة الوباء الوضع في أربع مدن نمساوية تشمل العاصمة فيينا، عند اللون الأصفر، الذي يشير إلى وجود مخاطر متوسطة، تستلزم تشديد ارتداء الكمامة في الأماكن العامة. ودعا وزير الصحة رودولف أنشوبر، إلى توخي الحذر، لافتاً إلى أن اللون «الأخضر» ليس تفويضاً مطلقاً، وأنه يجب تنفيذ تدابير الوقاية الأساسية مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على التباعد بين الأفراد.(وكالات)