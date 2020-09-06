حوار المغرب ينطلق اليوم.. ورفض ليبي لـ«ترميم الصخيرات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه برلمانيون ليبيون انتقادات حادة للحوار المزمع عقده اليوم الأحد «على مستوى خبراء» من حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، في المغرب،اعتبروا أنه من المستحيل إعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي أثبتت الأحداث المتتالية فشله، في وقت فجر اختيار المجلس الرئاسي وفده للحوار خلافات داخل المجلس، واتهامات لرئيسه خالد المشري بالانفراد بالقرار، في حين أكد حراك 23 أغسطس ، تواصله مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المدن؛ لتنظيم تظاهرة «غصن الزيتون» المليونية في ميدان الشهداء الشهر الجاري.وفي السياق، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أمس السبت، أنه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات، عبر إطلاق حوار بنفس العقلية.وتساءل النائب لماذا لم تنفذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد مطلع السنة، وتوافق خلاله المجتمعون على وقف التدخلات الخارجية. وتابع مؤكداً أن تركيا هي التي عطلت مخرجات مؤتمر برلين، بتدخلاتها العسكرية في الشأن الليبي.بدوره، اعتبر النائب محمد العباني أن محاولة ترميم اتفاق الصخيرات غير قانوني. وأوضح أن مجلس النواب قرر إلغاء مصادقته على اتفاق الصخيرات، وعليه فإن محاولات البعض لترميمه ، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات البرلمان.يأتي هذا في وقت من المتوقع أن يتوجه وفد على مستوى الخبراء من حكومة الوفاق والبرلمان إلى المغرب؛ بغية الانخراط في حوار لم تكشف تفاصيله بعد.



خلافات في مجلس المشري



إلى ذلك، أبدى أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي انزعاجهم من تفرّد رئيسه خالد المشري بالقرار وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب، في مؤشر على وجود خلافات عميقة في كواليس هذا المجلس الذي يسيطر عليه تنظيم «الإخوان»، قد تقود إلى تصدّع صفوفه.

وطفت الخلافات إلى السطح، وخرجت إلى العلن في بيان عبر فيه 24 عضواً من المجلس، عن استيائهم من تهميشهم ، ومحاولة اختزاله في شخص المشري، كما نددوا بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي؛ الممثلة للمجلس في المغرب.



استنكار لعمليات الإخفاء القسري

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وأكد حراك 23 أغسطس الذي يقوده متظاهرو طرابلس، تواصله مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المدن؛ لتنظيم مظاهرة «غصن الزيتون» المليونية في ميدان الشهداء الشهر الجاري.

وأوضح الحراك، استمرار التظاهرات، مطالباً المواطنين بالنزول إلى الشوارع ضد حكومة الوفاق غير الدستورية.

واستنكر الحراك في بيان، عمليات «الإخفاء القسري» لمنظمي الحراك مطالباً النائب العام بالإفراج عنهم.

كما طالب الحراك وزير داخلية السراج بتأمين التظاهرات ومنع تدخل الميليشيات وتغيير مسارها السلمي.



تركيا ترحل 350 قاصراً



في سياق أخر ،كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان،أمس ،أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.وقال المرصد ، إن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قد قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا.

(وكالات)