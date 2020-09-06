الرئيس المكلف يرتب أولوياته لـولادة حـكـومـيـة فـي أســبـوع

لم يشهد الملف الحكومي في لبنان جديداً يذكر، ولم يظهر الرئيس المكلف مصطفى أديب في أي من المقار الرسمية، بعدما زار القصر الجمهوري، أمس الأول الجمعة.

وأفادت مصادر سياسية عليمة، أن أديب يعمل وفق جدول من خمس نقاط؛ هي: تحديد الأولوية للملفات الإصلاحية السريعة الواجب وضعها موضع التنفيذ فور نيل الحكومة الثقة، ورسم خريطة طريق للحكومة منبثقة من الورقة الفرنسية، وتشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيراً، وتوزيع الحقائب على الطوائف، وإنزال الأسماء على الحقائب.

ولفتت مصادر معنية بملف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى أن الرئيس المكلّف، وبناء على التجاوب الذي لمسه من مختلف الأطراف، حدّد لنفسه مساحة زمنية محدودة جداً، يضع خلالها مسودة حكومته؛ لعرضها على الرئيس ميشال عون، في غضون أيام قليلة. على أن تأتي ضمن العنوان الذي حدّده «حكومة عمل منسجمة».

وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس المكلّف منفتح على الجميع، ولن يخطو أي خطوة استفزازية لأي طرف؛ بل إن التوافق هو الأساس، باعتباره يشكل عامل التحصين لحكومته، بما يمكنها من تنفيذ مهمتها الإصلاحية والإنقاذية الموكلة إليها بالسهولة والسرعة التي يريدها.

الحضور الفرنسي في لبنان لم ينتهِ مع مغادرة الرئيس ايمانويل ماكرون بيروت؛ بل إن باريس، وربطاً بهذا الالتزام، يبدو أنّها تلحق بالسياسيين إلى باب الدار. فلقد غادر ماكرون بيروت بعد يومه اللبناني الطويل، بما فيه من جهود ومحاولات لإلباس اللبنانيين ثوب المسؤولية والانتماء إلى بلدهم؛ للشراكة في إنقاذه، إلّا أنّ الهاتف الفرنسي بقي شغّالاً مع بعض المقرات الرسمية. وفيه تأكيد فرنسي متكرّر على الوفاء بما ألزمت به الأطراف نفسها في التعجيل في ولادة الحكومة.

وفحوى الكلام الفرنسي المتجدّد، أن ليس هناك ما يدعو إلى أي تأخير، أو إلى أي تباطؤ، وباريس تأمل أن تبصر حكومة مصطفى أديب النور خلال أيام قليلة جداً. وربطاً بالاستعجال الفرنسي لتأليف الحكومة، أكّدت مصادر مسؤولة من قلب «الحاضنة السياسية الجديدة» التي كلفت مصطفى أديب تشكيل الحكومة، «أننا أمام أيام حاسمة، وأنّ المشاورات انطلقت على مختلف الخطوط السياسية؛ لإنضاج تأليف الحكومة، ضمن سقف زمني يفترض ألّا يتجاوز نهاية الأسبوع الطالع».