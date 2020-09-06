السياحـة الداخليـة.. أكثـر أمـانـاً وأقـل كلفـة

تعودت الكثير من العائلات سواء من المواطنين، أو المقيمين بالإمارات، أن يكون موسم الصيف والإجازة هو موعد السفر خارج الدولة، والاستمتاع بالمعالم السياحية في العديد من دول العالم. ولكن ومع انتشار أزمة «كورونا» عالمياً، والخوف من تبعات السفر، واحتمال التعرض للعدوى، قررت كثير من العائلات أن تقضي فترة الإجازة الصيفية داخل الدولة، واستبدال برنامج ترفيهي قائم على السياحة الداخلية، واستكشاف معالم الدولة وإماراتها المختلفة، ومناطقها السياحية البديعة، ومنتجعاتها المترفة، بسيناريو السفر للخارج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من التعرض لخطر الإصابة بعدوى «كوفيد 19». وفي السطور التالية نتعرف إلى تجارب بعض هذه العائلات، وتقييمها للتجربة وانطباعاتها عنها.

تحدثنا سلمى محمود - موظفة بدبي- عن تجربتها في تمضية الإجازة الصيفية داخل الدولة، وتقول: «نظراً لظروف الأزمة العالمية قررنا الابتعاد عن فكرة السفر للخارج، فمعظم الوجهات لم تعد آمنة، كما أن السفر والتنقل عبر المطارات يمكن أن يكون سبباً في انتقال العدوى. لذلك تحولت خططنا إلى السياحة الداخلية واختيار طقوس مختلفة للترفيه في ظل أجواء آمنة من العدوى، خاصة أن الإمارات أثبتت أنها من أكثر الدول حكمة، ومقدرة في التعامل مع الأزمة، والالتزام بمعايير الأمان الصحي، والسلامة، فرغم فتح الأسواق والشواطئ والمنتزهات إلا أنه توجد صرامة في تطبيق القوانين، والالتزام كامل بمعايير الإجراءات الوقائية، ما يزيد من شعورنا بالطمأنينة في الخروج مع أطفالنا، ولهذا قررنا أن نستكشف أغلب الشواطئ بدبي، واكتشفنا أنها عدة، ولكل شاطئ عام شخصية وروح مختلفة، ولا تتطلب زيارتها وتمضية الوقت فيها الكثير من التكاليف، ومن السهل تطبيق التباعد الاجتماعي والبقاء في مكان مفتوح وصحي يتمتع بالشمس، والهواء الصحي، ومكان فسيح، ورحب يتسع للعب الأطفال ومرحهم على الشواطئ التي تتمتع بالعديد من الخدمات المجانية، مثل أدوات الجيم المفتوح، ودورات المياه النظيفة، والممشى الرياضي، وممرات آمنة مخصصة لركوب الدراجات والسكوتر، ومواقف السيارات المجانية، وهذه الشواطئ مفتوحة على مدار اليوم».

الاستماع للنصائح

أما خلود الحسيني - موظفة بالشارقة- فتقول: «هذه هي المرة الأولى التي نقضي فيها إجازة الصيف داخل الدولة، فقد كنا نعتقد طوال الخمس سنوات الماضية خلال إقامتنا في الإمارات، أنه من الصعب الاستمتاع بالشمس، والهواء، والبحر، خلال شهور الصيف، بسبب ارتفاع حرارة الجو، ولكن كشفت لنا أزمة «كورونا» أن هناك فرصة جيدة لإيجاد المتعة والترفيه داخل الدولة حتى في شهور الصيف، لذلك فقد قررنا الاستماع لنصيحة مجموعة من الأصدقاء الذين نصحونا بإعداد برنامج ممتع، وآمنن وأقل تكلفة داخل الدولة، ورشحوا لنا مجموعة من الأماكن والفنادق والمنتجعات التي تتمتع بسمعة جيدة، وتقدم خدمة مميزة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحرص على تعقيم الغرف بعد مغادرة كل عميل».

أماكن مميزة

تضيف الحسيني: بالفعل اتبعنا النصيحة وبحثنا عن المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة داخل الدولة، واكتشفنا أن هناك مناطق سياحية تتمتع بدرجات حرارة أقل بكثير من المعدل العام للدولة، فمثلاً وجدنا في منطقة خورفكان بالشارقة، وفي إمارة الفجيرة وفنادقها الممتدة من دبا إلى العقة، وبالفعل قمنا بتنظيم اكثر من رحلة تتضمن الإقامة لبضعة أيام في الفنادق والمنتجعات السياحية التي نجد عليها تعليقات إيجابية كثيرة على مواقع السياحة والسفر.

وتعبر الطالبة الجامعية نوران خالد، عن سعادتها بقضاء الإجازة الصيفية داخل الإمارات، وتوضح: تربيت ونشأت داخل الإمارات الحبيبة، ولكن اضطرتني ظروف دراستي الجامعية بالخارج للابتعاد عنها، وعن أسرتي معظم شهور السنة وبسبب جائحة «كورونا» تم تحويل دراستي الجامعية بالخارج إلى نظام التعليم عن بعد، ولذلك سارعت بالعودة إلى أسرتي التي تقيم بعجمان، وأمضيت شهور الصيف معها لأول مرة منذ سنوات، ورحبت كثيراً بفكرة قضاء العطلة الصيفية داخل الدولة، والاستمتاع بالأماكن السياحية فيها، ولقاء صديقاتي وزملاء دراستي من أيام المدرسة، ونظمت جدولاً للترفيه يتضمن زيارة العديد من الأماكن التي اشتقت لزيارتها بصحبة عائلتي، وإخوتي، مثل الملاهي المائية، خاصة أن دبي يوجد فيها الكثر من الملاهي المائية على مستوى عالمي، وكلها تلتزم بالإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد وضرورات السلامة، كما أنها تتمتع بمستوى عالي من الألعاب وتبريد المياه والنهر السريع، والأمواج الصناعية.

الأنشطة البحرية

يقول محمد علاء الدين، موظف بدبي: «استمتعت كثيراً أنا وأسرتي التي استقدمتها إلى الإمارات من مصر لتمضية فترة الإجازة لصعوبة سفري وترك عملي فترة طويلة هذا العام. ونظمت برنامج زيارة مملوءاً بالمفاجآت لأطفالي، خاصة أنها زيارتهم الأولى للإمارات وكان لديهم شغف لزيارة «سكي دبي»، كما خاضوا تجربة «آي فلاي» بمول مردف واستمتعوا بتجربة إحساس رواد الفضاء وهم يحلقون بعيداً عن الجاذبية، وقمت باصطحابهم في رحلة بحرية باليخت استمتعوا بها كثيراً، ومن أهم الأماكن التي سعدوا بتمضية بضعة أيام بها منطقة جزيرة المرجان برأس الخيمة، حيث أقمنا في منتجع سياحي لمدة ثلاثة أيام، قمنا خلالها بالاسترخاء، والاستمتاع بالأنشطة البحرية والسباحة وألعاب الجيت سكي والباراسيلينج، وأيضاً ممارسة الألعاب الترفيهية التي تجمعنا كعائلة مثل كرة السلة والبلياردو».

أما خديجة العلي، ربة بيت بالشارقة، فتقول: «رتبنا رحلات قصيرة ومتكررة داخل الدولة، ومن أحب الرحلات التي أحرص على تكرارها أكثر من مرة هي التخييم بالبر ليلاً، حيث الهواء النقي والمتجدد في الصحراء والذي يمنحنا فرصة للتنزه والتجمع في ظروف صحية آمنة مع الالتزام بالتباعد والبعد عن الزحام ومصادر الاحتكاك والعدوى. فالتخييم في البر يعيد إلى أذهاننا ذكريات الأجداد وهي متعة يسعد بها الكبار والصغار، فالكبار يجدون فيها متعة التجمع العائلي واستعادة الذكريات، والاسترخاء وهدوء الأعصاب، والأطفال والشباب يجدون فيها سحر الطبيعة، وأجواء المغامرة والاستكشاف».