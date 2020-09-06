لميس فضلون: الشعر يمحو بشاعة العالم

استضاف «كتّاب الإمارات» في أبوظبي، مساء أمس الأول الجمعة، عبر منصته الإلكترونية على برنامج «واتس أب» الشاعرة لميس فضلون في أمسية حوارية، أدارتها الكاتبة أمل حاجي، بحضور الكاتب محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الكتّاب في أبوظبي.

وناقشت مقدمة الأمسية الضيفة في عدة نقاط؛ منها: كيف اهتدت إلى الشعر؛ حيث قالت فضلون: «لا أذكر يوماً لم أفكر فيه بالشعر؛ إذ كنت صغيرة جداً حين بدأت كتابته، لعل وجود شعراء ضمن العائلة ومنهم جدي كان سبباً في غرس محبة الشعر في قلبي؛ إذ كانت لا تخلو الجلسات العائلية من قصائد يلقيها على مسامعنا، وأحاديث يرويها لنا عن قديم الأدب والأدباء، وبسبب هذا، لا أدري كيف ومتى بدأت رحلتي مع الشعر بشكل عام، فقد وجدت نفسي فجأة في المنتصف».

وذكرت أثناء ردها على سؤال هل تستطيع القصيدة أن تُنقذ العالم من الحروب؟ بقولها: هذا أملي وأمل كل الذين يكتبون؛ لكي يجعلوا العالم مكاناً أفضل، هل تستطيع؟ لا ندري، ولكننا نرجو ذلك، فعسى أن تستطيع القصيدة محو كل بشاعة في العالم، وأن تجعله مكاناً يرحّب بالغير ويرحّب بالاختلاف ويرحّب بالتسامح.