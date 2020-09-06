الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش»

أوقفت ​مديرية المخابرات​ في الجيش عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» ​ كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وقال الجيش في بيان«أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس/آب الماضي».ولفت الجيش الى أن«استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية ، وقد تمّ توقيف عناصر الخلية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي ​الشمال​ و​البقاع​ ، وتبّين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها».