إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية بسبب السيول والفيضانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن، وام

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وقرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020، حيث جرف الفيضان قرى وأحياء بالكامل وغمر معظم المناطق الشاطئية وتسبب في وفاة عدد من المواطنين،وتم إجلاء سكان منطقة العيلفون من مساكنهم ، فيما أعلن خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية عن توزيع 5 آلاف طرد غذائي على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في العاصمة الخرطوم وعدد من القرى النائية في السودان الذين جرفتهم مياه السيول والأمطار من منازلهم، في حين أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تضامن مصر مع السودان حكومة وشعباً بسبب الفيضانات، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الأرقام القياسية التي رصدت خلال الفترة ما بين 1946 وحتى 1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية إن المجلس أعلن حالة الطوارئ واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية، بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات البلاد، ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأضافت الشيخ أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين «1988-1946» مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

من جهة أخرى، أعلن خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية عن توزيع 5 آلاف طرد غذائي على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في العاصمة الخرطوم وعدد من القرى النائية في السودان الذين جرفتهم مياه السيول والأمطار من منازلهم.

وقال الخاجة إن زيارة الوفد للسودان في ظل الظروف الحالية فرضها سوء حال المتضررين ونداءات الإغاثة المتكررة، مبيناً أن وصول الوفد الى الخرطوم يأتي تزامناً مع مشاركة الدولة مع العالم احتفاله ب «اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، لاسيما أن دولة الإمارات رائدة في مسارات العمل الخيري وفي سجلها تاريخ حافل ومتميز في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث أسهمت خلاله في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم.

هذا وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية استثنائية جراء تزامنها مع أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد التي ضربت خلالها دولة الإمارات أروع الأمثلة في التضامن مع دول العالم كافة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة تداعيات الجائحة، وتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة.



السيسي يؤكد تضامن مصر

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إلى ذلك، أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تضامن مصر مع السودان حكومة وشعباً بسبب الفيضانات، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.وقال السيسي في تغريدة على «تويتر»، أمس ، «خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعباً جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر فاجعة في الأفراد والممتلكات، وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعياً المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان».

معتمد اللاجئين يشيد بدعم الإمارات



في الأثناء، شكر معتمد شؤون اللاجئين بالسودان محمد يس التهامي جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم المتأثرين بالفيضانات، كما شكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساعدت في ايصال هذه المساعدات للبلاد وقال «هذا جهد كبير ومقدر ويعبر عن الروح الإنسانية العظيمة لدى الإمارات».