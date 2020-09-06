مصر والبحرين تدعمان الحل السياسي في ليبيا ووحدة أراضيها

أكدت مصر والبحرين، أمس السبت، دعمهما للحل السياسي في ليبيا بما يحافظ على سيادتها ووحدتها في مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في القاهرة.

وأشار الوزيران إلى عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين، وما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذلك التشاور الوثيق بين الجانبين.

كما اتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المُقبلة .

ركزت جلسة المباحثات على تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأي مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية ووقف أي خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية.

وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات شعبها ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.

وأعاد شكري تأكيد موقف مصر الداعم للبحرين، والخليج العربي، في مواجهة أي تحديات وأخطار تهدد أمنه واستقراره، مُشدداً على أن أمن بلاده والخليج بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.