شركات الأدوية تتعهد بالالتزام بمعايير النزاهة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن عدداً من الشركات المطورة للقاحات «كوفيد-19» تعتزم إصدار تعهد عام، بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها، قبل أن يثبت أنها آمنة وفاعلة. وقالت الصحيفة: إن هذه الشركات ومنها: فايزر، وجونسون آند جونسون، ومودرنا، ستتعهد بالالتزام بمستوى عالٍ من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك لهذه الشركات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف تقرير الصحيفة نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أن التعهد قد يصدر قريباً، ربما هذا الأسبوع. يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر في سلامة وفاعلية أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي. وشركات أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا، من بين الشركات التي تتصدر سباق تطوير لقاحات؛ للوقاية من مرض كوفيد-19 أو الحد من شدته؛ إذ إن لقاحاتها في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.

وفي السياق ذاته، قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي) وشركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية: إن أربعة بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها؛ لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا؛ حيث تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل للقاح واقٍ من المرض.

وانضمت صربيا وباكستان للبلدان الجديدة التي وافقت على إجراء تجارب المرحلة الثالثة؛ حيث تسعى الشركتان إلى مزيد من البيانات من الخارج في ظل انحسار حالات الإصابة الجديدة في الصين. وقالت المجموعة الوطنية الصينية: إن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين.

(وكالات)