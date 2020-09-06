سفير السودان يشيد بجهود الإمارات في التوصل لـ«اتفاق جوبا للسلام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد أمين الكارب سفير السودان لدى الدولة بدور دولة الإمارات الكبير والمهم في التوصل إلى «اتفاق جوبا للسلام» بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة الأسبوع الماضي. وقال إن الإمارات أسهمت في جلب تلك الحركات المختلفة إلى طاولة المفاوضات الأمر الذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق التاريخي.

وأوضح الكارب في حوار مع وكالة أنباء الإمارات«وام» أن دولة الإمارات تابعت مسار المفاوضات عن كثب منذ بدايته وقدمت الدعم من أجل انضمام مزيد من الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

ونوه بعقد الإمارات محادثات مع مجموعة من الفصائل السودانية المهمة وإقناعها بالانضمام إلى محادثات السلام بالتنسيق مع حكومة السودان، لافتاً إلى أن الإمارات بذلت جهوداً «كبيرة ومهمة ومقدرة» أسهمت في نجاح محادثات السلام.

وثمن في الوقت نفسه دعم الإمارات لبلاده منذ تولي الحكومة الانتقالية السلطة في سبتمبر 2019.. وأرجع الفضل إلى هذا الدعم في ذهاب ما يقارب نحو نصف مليون طفل إلى المدارس.

وحول توقعاته لنتائج الاتفاق قال الكارب: لن تكون هناك حرب في السودان ،كما أن المال والجهد اللذين كانا يستنزفان في الصراع سيتم توجيههما إلى المشروعات التنموية.

وأشار إلى مشاعر الفرحة التي عمت أوساط أفراد الجالية السودانية في دولة الإمارات .(وام)