بدء الاقتراع بالبريد في انتخابات الرئاسة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الانتخابات الأمريكية رسمياً مع انطلاق عمليات الاقتراع بالبريد في ولاية كارولينا الشمالية، أمس الأول الجمعة، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في حملة تتزايد عدوانية يوماً بعد يوم، في وقت نفذت الشرطة اعتقالات في مدينة بورتلاند مع اقتراب الاحتجاجات من يومها المئة، في وقت أعلن ترامب وقف تدريبات لمكافحة العنصرية في وكالات فيدرالية.

وقبل شهرين فقط على موعد الانتخابات، يستغل ترامب المخاوف من احتجاجات عنيفة في مدن عدة، ويشكك في نزاهة آلية التصويت بالبريد، فيما كثف بايدن انتقاداته لرئيس «مؤسف» معتبراً أنه غير مؤهل للمنصب.ويتوقع ارتفاع وتيرة الاقتراع بالبريد، فيما يسعى ملايين الناخبين لتجنب مراكز التصويت.

وستبدأ كارولاينا الشمالية في إرسال أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع بريدية. وستتبعها في الأسابيع المقبلة ولايات أخرى مثل ويسكونسن. وباتت آلية الاقتراع موضوعاً ساخناً يثير الانقسامات بشكل متزايد.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» وجامعة «سافولك»، أن 56 % من الناخبين الجمهوريين قالوا إنهم سيتوجهون شخصياً إلى مراكز الاقتراع، مقارنة ب26 % من الديمقراطيين يعتزمون القيام بالأمر نفسه. وواحد من بين أربعة ناخبين لبايدن قالوا، إنهم في حال خسارة مرشحهم في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنهم لن يكونوا على استعداد للقبول بفوز ترامب.

وزرع ترامب بذور الشك في صفوف قاعدته إزاء شرعية انتخابات تتضمن عدداً كبيراً من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.

وترامب نفسه، الذي يصوت بالبريد في ولاية فلوريدا، قال مراراً إن الاقتراع بالبريد يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع.

واحتدمت الحملة الانتخابية، الخميس الماضي، مع تقرير في مجلة «ذي اتلانتيك» ذكر أن ترامب وصف القتلى الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى، بأنهم «فاشلون» و«حمقى».

وسارع ترامب إلى الرد بوابل من التغريدات للدفاع عن نفسه.وكتب: «ذي اتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام». ووصف التقرير ب«المشين». وأثار تقرير المجلة غضب بايدن الذي كتب تعليقاً على المقالة: «أعتقد أن الأمر مثير للاشمئزاز، مؤسف، إنه مخالف تماماً للمفاهيم الأمريكية». وأضاف:«من يظن نفسه؟».

وانتقل بايدن للحديث عن ابنه بو، الذي خدم في الجيش قبل أن يصبح لاحقاً مدعياً عاماً وتوفي بالسرطان عام 2015. وقال بايدن أن بو «عندما ذهب إلى العراق لسنة، وحاز على نجمة برونزية وأوسمة أخرى». ويتوقع أن يعلق المرشحان الحملة خلال عطلة عيد العمل، لكن قد يلتقي الطرفان وجهاً لوجه، الجمعة المقبل، خلال المشاركة في مراسم بولاية بنسلفانيا، في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر أيلول.

من جهة أخرى، ألقت شرطة بورتلاند القبض على 27 شخصاً لاتهامات بالتدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون أو انتهاج سلوك مخل بالنظام، بعدما لم يمتثلوا لأوامر بإخلاء منطقة تجمعوا فيها.

وتجتاح الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل المواطن جورج فلويد في مايو/ أيارالماضي اختناقاً على يد شرطي أبيض. وباتت بورتلاند بؤرة التظاهرات. وأمر ترامب بوضع حد لدورات تدريب الموظفين على محاربة العنصرية، تنظمها وكالات فيدرالية، معتبراً أنها تشكل «دعاية تؤدي إلى الانقسام ومخالفة لمفاهيم أمريكا»، حسبما أعلن البيت الأبيض.(وكالات)