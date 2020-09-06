رحيل الفنان الألماني بيرول أنيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الفنان الألماني بيرول أنيل عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكان دخل المستشفى في 18 أغسطس/آب الماضي، لكن حالته الصحية تدهورت.

ونعى مهرجان برلين السينمائي بيرول أنيل عبر «تويتر»، وكتب على الصفحة الرسمية «نشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة بيرول أنيل، الممثل الرئيسي في فيلم Gegen die Wand | Head-On الفائز بجائزة Fatih Akin لعام 2004. فليرقد بسلام».

واشتهر بيرول أنيل بدوره في فيلم «Gegen die Wand | Head-On» كما شارك أيضاً في أفلام أخرى مثل Transylvania و Seven Heroes و Soul Kitchen، وله أيضاً العديد من المسرحيات.

ولد بيرول أونيل في 18 أغسطس/آب 1961 في مرسين بتركيا وانتقل إلى برينكوم بالقرب من بريمن في ألمانيا عام 1968. ودرس التمثيل في معهد هانوفر الموسيقي. وبدأ حياته الفنية في المسرح في «Berliner Tacheles» ولعب دور البطولة في مسرحية «Caligula» وأخرجها.

وظهر أونيل لأول مرة في فيلم «The Passenger» عام 1988. ولعب دور المخبر الخاص في فيلم «Dealer» ثم عمل بيرول في فيلم «Head-On».