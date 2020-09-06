مصر للطيران: عودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر

وقالت الشركة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من شركة إيروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة كوفيد- 19 منذ مارس/آذار 2020.
وأضاف البيان "جاري تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر".
يشار إلى أن مصر هي خامس دولة تستأنف معها روسيا الرحلات الجوية.
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