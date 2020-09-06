رئيس تونس يلتقي وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس التونسى قيس سعيَد السبت، وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانية أرانشا قونزالز لايا، التى تزور تونس، وفق ما نشرت وكالة "واس". وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعأون القائمة بين تونس واسبانيا وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات، لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد ـ 19 . Advertisements ودعا الرئيس التونسى خلال اللقاء إلى اعتماد مقاربة شاملة فى مجال الهجرة غير النظامية تتجأوز الحل الأمنى لتعالج الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، على غرار بطالة الشباب وضعف التنمية وألفقر. من جانبها عبرت الوزير الإسبانية عن عزم بلادها تعزيز التعأون الاقتصادى مع تونس فى شتى المجالات، بما يدعم جهودها للحد من بطالة الشباب وتطوير الاستثمار وتنمية المناطق الداخلية.

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