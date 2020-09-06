شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل فى ريف مصياف بسوريا وفرق الإطفاء لم تسيطر عليه حتى الآن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرائق كبيرة تشهدها الاراضى السورية لليوم الثالث على التوالى، فما زالت النيران تلتهم مساحات واسعة من الأراضي في عدد من المناطق السورية، حيث امتدت تلك الحرائق لغابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى الجبال داخل ريف مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن، وبعض الحرائق مستمر منذ أيام، كما فى عين الكروم بمنطقة الغاب، وفي جبال مصياف في المحافظة ذاتها.

حريق هائل فى ريف مصياف وخلال الساعات الماضية اندلعت الحرائق بكثافة داخل ريف مصياف، كما تداول رواد موقع تويتر تلك الحرائق بصورة كبيرة حيث تفاعلوا معها بنشر صوراً لها. Advertisements

حريق هائل فى ريف مصياف وكانت امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والرسمية بصور وفيديوهات الحرائق المتنقلة في البلاد، دون أن تحدد أسباب أي حريق منها، باستثناء بعض ما ذكره فوج إطفاء اللاذقية وفقاً لما نشره موقع روسيا اليوم عن إلقاء القبض على مفتعل حريق عن غير عمد إذ كان ينظف أرضه من الأعشاب عن طريق الحرق فتطاير الشرر وأدى إلى حريق لم يستطع السيطرة عليه.



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