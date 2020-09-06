شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولي في بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، يوم السبت، أن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع بالعاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت السبت، على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ما أدى إلى إصابة منتسب بالشرطة الاتحادية والحاق أضرار مادية".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.