شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، في تقريرها الوبائي الإسبوعي عن تسجييل (218) أصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ووفاة (9) حالات وتعافي (113) شخصا. Advertisements جاء ذلك في التقرير الوبائي التراكمي من الجمعة 28 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر. وذكر التقرير أن هناك(96) حالات اشتباه منها (32) موجبة و (3126) عينات للمسافرين منها (130) موجبة، كما أن هناك (21) حالة اشتباه منها (3) موجبة و(1558) عينات لمسافرين منها (23) موجبة، ايضا (38) حالات اشتباه منها (2) موجبة و(204) عينات لمسافرين كلها سلبية و(26) حالة اشتباه منها (10) حالات موجبة و (101) عينات لمسافرين منها (8) موجبة.

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