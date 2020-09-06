هيئة فلسطينية "قلقة" على أسيرين جريحين اعتقلتهما إسرائيل السبت

عوض الرجوب/ الخليج 365

قالت هيئة حقوقية فلسطينية، إن الحالة الصحية لأسيرين شقيقين اعتقلهما الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليهما، صباح السبت "خطيرة ومقلقة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى (جهة رسمية)، في بيان، أن الشقيقين الجريحين أحمد ومحمد جدعون (22 و27 عاما) "يقبعان في وحدة العناية المكثفة بمشفى العفولة (الإسرائيلي) بوضع صحي خطير ومقلق".

ووفق البيان، قال محامي الهيئة خالد محاجنة، بعد زيارته للمشفى السبت، إن "الجريح محمد جدعون فاقد للوعي، وفقد كميات كبيرة من الدماء بسبب إصابته الخطيرة للغاية بالقدم اليسرى".

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وتابع أن "الجريح أحمد تم نقله لوحدة العناية المكثفة عصرا (السبت) وهو تحت تأثير المخدر، بسبب إصابته البالغة بالوجه والرقبة".

وأوضح أن عدة عمليات جراحية أجريت للأسيرين، وستجرى لهما عمليات أخرى في الأيام القادمة.

وصباح السبت، اعتقل الجيش الإسرائيلي، الشقيقين جدعون، بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما داخل منزلهما بمخيم "جنين" شمالي الضفة الغربية.

ونقل الجنود الشقيقين على حمالات، حيث أُصيب أحدهما بقدمه وكان يصرخ من الألم، في حين غطى الجنود المصاب الثاني بشكل كامل، حسب المصادر ذاتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.