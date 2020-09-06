مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي الضفة

عوض الرجوب/الخليج 365

هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، السبت، منازل فلسطينية، تقع في الجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط الحقوقي بديع الدويك، للأناضول، إن نحو 20 مستوطنا هاجموا مساء السبت، منازل فلسطينية مأهولة بمحاذاة شارع الشهداء المغلق والمخصص للمستوطنين وسط الخليل.

وأضاف الدويك: "المستوطنون رشقوا المنازل بالحجارة وأصابت إحداها سيدة فلسطينية (متواجدة في منزلها)".

وتابع الناشط الحقوقي أن "جنود جيش الاحتلال رافقوا هؤلاء المستوطنين خلال الاعتداء دون أن يحركوا ساكنا".

وأوضح أن "مثل هذه الاعتداءات تتكرر في المنطقة".

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ولم يصدر بيان من السلطات الفلسطينية بشأن تلك الواقعة.

ومنذ عام 1994، تغلق سلطات الاحتلال شارع الشهداء، وتقتصر الحركة فيه على تنقل المستوطنين بين البؤر الاستيطانية.

ويعيش نحو 400 مستوطن في بؤر استيطانية بالجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل، ويحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وتشكل البلدة القديمة نحو 20% من مساحة مدينة الخليل، وتقع في المنطقة المصنفة (H2) والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفق ما عرف بـ"اتفاق الخليل" الموقع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويسكنها نحو 45 ألف فلسطيني.

أما باقي المدينة والخاضع للسلطة الفلسطينية فيطلق عليه (H1) ويقطنه نحو 220 ألف فلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.