الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية

مقديشو / الخليج 365
استعاد الجيش الصومالي السيطرة على منطقة "جناي عبد الله" الاستراتيجية جنوبي البلاد، من حركة "الشباب" الإرهابية.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من مصادر عسكرية، السبت، استعاد الجيش الصومالي السيطرة على منطقة "جناي عبد الله"، الواقعة على مسافة 65 كيلومترا جنوب مدينة كيسمايو.
وشن الجيش الصومالي عملية مشتركة مع القوات الأمنية في ولاية جوبا لاند، لاستعادة السيطرة على المنطقة الاستراتيجية، وإضعاف حركة "الشباب" الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش استعاد السيطرة، مؤخرا، على مناطق عديدة في ولاية جوبا لاند، كانت تسيطر عليها حركة "الشباب" الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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