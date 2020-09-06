افتتاح BLOOMING أكبر مقهى بأبها

افتتح مساء اليوم السبت الـ 5 من سبتمبر 2020 أكبر مقهى في مدينة أبها ، والذي يتميز بإطلالته الساحرة حيث أنه يقع على حزام ابها و بجانب المدينة العالية ومقابل الجبل الأخضر .

وأوضح لـ صحيفة الخليج الالكترونية صاحب مقهى BLOOMING أن المقهى يعتبر الأكبر في مدينة أبها حيث يشغل مساحة قدرها 900م2 .

وأضاف أن المقهى يبدأ فترة عمله حالياً من الساعة الـ 4 عصراً حتى الـ 1 فجراً ، ويقدم العديد من أنواع القهوه والمشروبات الساخنة والبارده ، والعديد من أنواع الحلويات ، وأنه في القريب سيكون هناك فترة عمل صباحيه ، وستضاف وجبة الإفطار لمرتاديه .

وأردف في حديثه أن مقهى BLOOMING يضم مجموعة من الشباب السعوديين والفتيات الذين يقدمون كل ما لديهم لزوار المقهى، ويتكون المقهى من صالتين داخليه للشباب والعائلات ، وخارجية ، كما يوجد بالمقهى قاعة للاجتماعات مجهزة بالكامل لاستقبال أي دائرة حكومية ، وقاعة VIP للحفلات الخاصة .

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وقدم في ختام حديثه شكره لأمارة منطقة عسير على تعاونها معهم في الفترة الماضية وتذليل بعض العقبات التي واجهتهم ، وتم حلها في وقت قصير .

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