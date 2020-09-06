شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» توضح شروط استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية أنه في حال وجود رغبة لاستخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً، فإنه يتم حجز موعد والتوجيه إلى مكتب الأحوال مع ضرورة حضور ولي الأمر.
جاء ذلك في ردها على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال» توضح شروط استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.