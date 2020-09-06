شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة للأسبوع الثاني. وتضمنت جداول الحصص اليومية لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والأول والثاني والثالث المتوسط، والمرحلة الثانوية أيضا. وأوضحت وزارة التعليم، أن بث الدروس سيكون عبر قنوات عين التعليميةعلى تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي في بث مباشر ويعاد في وقت آخر على مدار اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.