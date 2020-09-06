شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 3 خيارات للدراسة عن بعد بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم أنها أتاحت للطلاب والطالبات، عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “طلابنا وطالباتنا.. أولياء الأمور.. وزارة التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كافة مناطق ومحافظات المملكة”.
وأوضحت أن من ضمن تلك الخيارات “قنوات عين، ومنصة مدرستي، أو الدخول مباشرة على مايكرسوفت Teams باستخدام “حساب مايكروسوفت”.
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