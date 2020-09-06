"منصة مدرستى"... هكذا يتعلم طلاب السعودية في ظل الجائحة 

و"منصة مدرستي" عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، يهتم بخدمات التعليم، ويحتوي على العديد من الخدمات التي من دورها مساعدة المعلم على التدريس بتقنية التعليم عن بعد، وكذلك مساعدة الطالب على الدخول إلى الحصص التعليمية على هذه المنصة حيث انه عند تصميم هذه المنصة تم تخصيصها بأن تكون شبيهة للمدرسة، ولكن في العالم الافتراضي.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب أو المعلم أو ولي الأمر القيام بها من أجل التسجيل في منصة التعليم الموحد على الانترنت، وتتلخص هذه الخطوات في النحو التالي:

الذهاب إلى موقع المنصة مباشرة على شبكة الانترنت.

يقوم الطالب أو المعلم باختيار التسجيل في المنصة.

في خانة اسم المستخدم يقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بحسابه في نظام نور.

في خانة رقم السر يقوم بكتابة رقم السر الخاص بحساب نور.

كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

النقر على زر التسجيل.

ونشرت وزارة التربية والتعليم السعودية مقاطع مصورة مختلفة ومتعددة للتلاميذ والطلاب، لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي أو الدخول مباشرة على مايكرسوفت Teams باستخدام "حساب مايكروسوفت".