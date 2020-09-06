وزير الرياضة المصري: مستعدون لاستضافة أهم نسخة لبطولة كأس العالم لكرة اليد

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وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات صبحي جاءت خلال حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 27، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات، مؤكدا أن مصر تستعد لأهم نسخة من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن حفل القرعة أحياه الموسيقار المصري العالمي، عمر خيرت، بينما قدم الحفل كلّ من الفنان العالمي خالد النبوي.

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وفي سياق متصل، قال حسن مصطفى (مصري الجنسية)، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن كرة اليد مصنفة ثاني أعلى لعبة، جماهيريا، بعد كرة القدم، وذلك خلال قرعة افتتاح مونديال اليد 2021.

وأشار مصطفى إلى أن تنظيم البطولة، يعد تحديا كبيرا لمصر، وأن بطولة العالم لمونديال 2021، ستصبح أكبر بطولة في العالم، تنظم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف حسن: "هذا الحدث العالمي رغم الظروف الحالية، سينجح إن شاء الله".