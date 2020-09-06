رئيس البرلمان العراقي يدعو لاجتماعات مكثفة مع القوى السياسية

ESSAM AL-SUDANI
وأضافت: "دعا الحلبوسي رؤساء القوى السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية في ما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون الانتخابات".
ولفتت إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات على النواب، يوم الخميس المقبل.
وقال الحلبوسي: "أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".
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