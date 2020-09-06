شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يرتفع إلى 7134 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و134 إصابة.

في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 35 حالة شفاء و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 315 فحصا من بينها 39 فحصا للمتابعة.