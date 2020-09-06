شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سيدة في القدس بعد التنكيل بها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة في البلدة القديمة بمدينة القدس بعد أن التنكيل بها، فيما قامت قوة أخرى باعتقال شاب في العيسوية شمال المدينة، بعد الاعتداء عليه.
ووفق وكالة واس، أفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال قامت باحتجاز واعتقال مقدسية عقب الاعتداء عليها بمنطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم حمزة عبيدة من بلدة العيساوية بعد التنكيل به.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سيدة في القدس بعد التنكيل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.