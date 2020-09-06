شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سيدة في القدس بعد التنكيل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة في البلدة القديمة بمدينة القدس بعد أن التنكيل بها، فيما قامت قوة أخرى باعتقال شاب في العيسوية شمال المدينة، بعد الاعتداء عليه.

ووفق وكالة واس، أفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال قامت باحتجاز واعتقال مقدسية عقب الاعتداء عليها بمنطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم حمزة عبيدة من بلدة العيساوية بعد التنكيل به.