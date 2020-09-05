«الصحة» تحذر من خطورة القلق والاكتئاب.. يضعفان مناعة الجسم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة من خطورة القلق والاكتئاب على الصحة، حيث يتسببان في ضعف مناعة الجسم بصفة عامة. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أثبتت الدراسات أن القلق والإكتئاب يضعفان المناعة بسبب زيادة مستوى الكورتيزول بالدم والذي بدورة يضعف مناعة الجسم”. Advertisements

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