السودان: الحكومة الانتقالية غير مفوضة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال متحدث باسم حكومة السودان في بيان اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومته الانتقالية لا تملك تفويضا لاتخاذ قرار بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة فيصل صالح أن حمدوك شدد على أهمية فصل تطبيع العلاقات مع إسرائيل عن عملية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
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